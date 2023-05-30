محمد فرغلى: أعتز بجائزة الدولة التشجيعية لأنها تحمل اسم مصر

توّج الشاعر الشاب محمد فرغلي بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2023 عن ديوانه "طلة من برواز" التي أعلنت اليوم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.

وقال الشاعر فرغلي، لـ"الدستور": "ليس هناك أجمل من أن الشاعر يتكرم من بلده ومن أكبر كيان ثقافي في بلده وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة".

وتابع "اليوم وضع اسمي وسط شعراء كبار وفنانين عظماء أثروا الحياة الأدبية والفنية، بل والإنسانية، الحمد لله ده حلم اتحقق بفضل الله وكرمه، لأني مخلص لكل كلمة باكتبها، ومؤمن بتجربتي الشعرية في العامية المصرية.

لفت فرغلي إلى أن "الجائزة جاءت تتويج لمجهودي الكبير في هذا الديوان تحديدًا، ذلك إنه من ثمار الغربة الطيبة، فأنا رجعت من غربتي خسران فلوس، لكن كسبان تجربتين في الشعر، واحدة عن الفقد والوحدة، وواحدة عن صدى الذكريات (ديوان إيكو الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب2022)، فازا بجوائز رغم إن ده الأسبق في الطباعة عام 2021 عن دار فهرس وكنت وقتها في الكويت ماحضرتش حتي توقيعه والاحتفال به في معرض الكتاب الذي جاء بعد جائحة كورونا، لكن ربنا كان شايل لي فرحتي بيه لجائزة أكبر وأهم لأنها باسم مصر وتمثل مصر.