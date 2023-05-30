الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بوسط الخرطوم

السودان
السودان

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن نشوب اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع بوسط الخرطوم، إضافًة إلى تجدد الاشتباكات بمنطقة الفتيحاب في أم درمان، وفق ما نقلته قناة "العربية". 

واندلع القتال مرة أخرى في السودان، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تعهدات الهدنة الأخيرة للجنرالين المتحاربين، التي تهدف إلى السماح بوصول المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى المدنيين المحاصرين.

وأعلن وسطاء أمريكيون وسعوديون في وقت متأخر، من أمس الإثنين، أن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفقا على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهكت بشكل متكرر خلال الأسبوع الماضي لمدة خمسة أيام.

ومنذ إعلان التمديد، أفاد السكان بوقوع "اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في جنوب الخرطوم"، واشتباكات في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

السودان الخرطوم الجيش الدعم السريع الاشتلباكات

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