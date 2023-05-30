الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بشاير سونو.. محافظ أسوان يعد بتقديم التسهيلات لاستصلاح 850 ألف فدان

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأسوان عمر الشرقاوى والوفد المرافق له. 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى جنوب الصعيد، خاصة محافظة أسوان تستهدف توفير فرص عمل للشباب مع الارتقاء بمستوى المعيشة الاقتصادى والاجتماعي، إضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تنفيذ مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى الحالى والمستقبلى، بحضور د.غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، وأيضاً مديرى الرى والمساحة وهيئة التعمير، والتخطيط العمرانى والأملاك، والإستثمار. 

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بما سيتم تنفيذه ضمن المشروع القومى للدولة المصرية من خلال استصلاح نحو 850 ألف فدان شرق وغرب الطريق الصحراوى الغربى باسم مشروع "بشاير سونو". 

وأكد أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لدعم هذا المشروع القومى، إضافة إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية والمشروعات الأخرى المنفذة والجارى تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وخط القطار السريع وقرى الظهير الصحراوى، وكذا مدينة كوم أمبو الجديدة، فضلاً عن المساحات الزراعية التى تم تقنينها.

أسوان التخطيط العمراني الظهير الصحراوي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المساحات الزراعية المشروعات

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