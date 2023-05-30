رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تسرق من مياهنا 600 مليون متر مكعب

قال الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه يُقال في الأمثال، بأن الوقت مثل السيف إن لم تقطعه قطعك، لافتًا إلى أن الوقت في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على المدى القصير، إسرائيل تريدنا أن نخسر، ولكن على المدى البعيد، فإن إسرائيل ستخسر ونحن سنربح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه فيما يتعلق بعنصر الوقت، فإن هذه الحكومة في إسرائيل والحكومات التي سبقتها، اشتغلت على استراتيجية واحدة، وهي استراتيجية تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، لافتًا إلى أن هذا التدمير يشجع الحكومة الإسرائيلية الآن أن يبقى الانقسام كما هو، وأن يتم دفع غزة إلى حضن مصر، وإخراجها من الجغرافيا الفلسطينية كليًا.

وأشار إلى أن حصار مدينة القدس بجدار أعلى من جدار برلين، وتقسيم مدينة الخليل إلى جزأين؛ خليل1، خليل 2، تفتيت بقية الجغرافيا الفلسطينية، إلى ما يسمى أ، ب، ج، وتشكل ج، التي تسيطر عليها إسرائيل 62% من مساحة الضفة الغربية، كما أن إسرائيل تسرق من مياهنا 600 مليون متر مكعب، بما مجموعه 800 مليون متر مكعب، ثلث المياه إلى المطبخ الإسرائيلي تأتي من الأراضي الفلسطينية، إسرائيل تستخدم الأراضي الفلسطينية كثاني أهم سوق لها بعد الولايات المتحدة وأوروبا، وبمجمل الأحوال، فإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو احتلال مربح.