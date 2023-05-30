الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تسرق من مياهنا 600 مليون متر مكعب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قال الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه يُقال في الأمثال، بأن الوقت مثل السيف إن لم تقطعه قطعك، لافتًا إلى أن الوقت في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على المدى القصير، إسرائيل تريدنا أن نخسر، ولكن على المدى البعيد، فإن إسرائيل ستخسر ونحن سنربح. 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه فيما يتعلق بعنصر الوقت، فإن هذه الحكومة في إسرائيل والحكومات التي سبقتها، اشتغلت على استراتيجية واحدة، وهي استراتيجية تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، لافتًا إلى أن هذا التدمير يشجع الحكومة الإسرائيلية الآن أن يبقى الانقسام كما هو، وأن يتم دفع غزة إلى حضن مصر، وإخراجها من الجغرافيا الفلسطينية كليًا.

وأشار إلى أن حصار مدينة القدس بجدار أعلى من جدار برلين، وتقسيم مدينة الخليل إلى جزأين؛ خليل1، خليل 2، تفتيت بقية الجغرافيا الفلسطينية، إلى ما يسمى أ، ب، ج، وتشكل ج، التي تسيطر عليها إسرائيل 62% من مساحة الضفة الغربية، كما أن إسرائيل تسرق من مياهنا 600 مليون متر مكعب، بما مجموعه 800 مليون متر مكعب، ثلث المياه إلى المطبخ الإسرائيلي تأتي من الأراضي الفلسطينية، إسرائيل تستخدم الأراضي الفلسطينية كثاني أهم سوق لها بعد الولايات المتحدة وأوروبا، وبمجمل الأحوال، فإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو احتلال مربح. 

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

ياسر سعيد.. تأثر بأعمال الموجى وبليغ حمدى وأسس فرقة "على مر الأجيال"

شاب من الغربية: الحوار الوطنى طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" في الدقهلية

10 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالاتجار في الآثار بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)