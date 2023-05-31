الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بدون مصنعية

الذهب
الذهب

تحظى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل، وذلك بسبب التذبذب في الأسعار المحلية رغم استقرار سعر الأوقية بالبورصة العالمية لوصول الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي يونيو المقبل.


أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بدون مصنعية

ترجعت قيمة المعدن النفيس بكافة أعيرته الذهبية في محلات الصاغة المصرية في تعاملات جلسة الافتتاح بمقدار 35 جنيها، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 2325 جنيها في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1946 دولارا.


بينما تراجعت قيمة المعدن الأصفر المحلية خلال الأسبوع الماضي 40 جنيها بنسبة 1.7% بالأسواق المحلية، في حين تراجعت أوقية الذهب بقيمة 32 دولارا بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية.

وإليكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بدون مصنعية بالتفصيل:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2657.25 جنيه.
الشراء 2628.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2432.75 جنيه.
الشراء 2409.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2325 جنيه.
الشراء 2300 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية


 

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1992.75 جنيه.
الشراء 1971.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1550 جنيها.
الشراء 1533.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1328.5 جنيه.
الشراء 1314.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

 

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 996.5 جنيه.
الشراء 985.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18600 جنيه.
الشراء 18400 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.


سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1943$.
الشراء 1941$
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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