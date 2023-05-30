فتحي عفيفي: فوزي بجائزة التفوق تتويج لمشروعي الفني

توّج الفنان التشكيلي فتحي عفيفي بجائزة الدولة للتفوق 2023 في مجال الفنون والتي أعلنت اليوم، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.

وعبر الفنان التشكيلي فتحي عفيفي عن سعادته بتحصله على الجائزة التي تعد الثانية في مسار مشروعة الإبداعي التي وصفها بأنها جاءت بمثابة التتويج لما قدمه في مجال الفن.

وصرح عفيفي، لـ"الدستور" أن أهم ما يميز الجائزة أنها جاءت لتؤكد أن هناك من يتابع مشاريع الفنانين وما يقدموه للمشهد الفني والإبداعي لمصر، ولتلقي الضوء على مسارات ومشاريع فنية وإبداعية مختلفة.

تابع فتحي "لم أنتظر يومًا الجوائز، ولم أسع إليها، لكن ما دامت جاءت فإنها تشير إلى أن تلك المشاريع الفنية التي تبدو مغايرة منها مشروعي الفني القائم على المصنع بكل تجلياته الفنية، بجانب الحارة المصرية بكل ما فيها قد نجح في أن يشد انتباه المسؤولين على الجائزة ويثير انتباههم بأن هناك مشروع قائم وممتد على مدار 50 عامًا يرصد تجليات المصنع والحارة المصرية.

وفتحي عفيفي مواليد 1950، حاصل على دبلوم المدارس الصناعية عام 1968، فضلاً عن حصوله على دراسات حرة بالفنون الجميلة، عمل كأخصائي فني بالمصانع الحربية، ومشرفًا على قسم الفنون التشكيلية العام للعمال، وعلى الديكور المسرحي.

وعفيفي قد يكون الوحيد في مصر الذي سخَّرَ نفسه لرسم تروس وصواميل أوناش، خلق عفيفي للآلة روحًا برصد تفاصيلها ومشاركتها للعامل الذي يملك مفاتيحها، ثمة سرد لا يخلو من الشاعرية، يشغل لوحات هذا الفنان المغموس في تلك المنطقة الحافلة بتفاصيلها ويومياتها بالبيت المسرحي لشباب العمال، ويعد عفيفي أحد أبرز الفنانين الكبار في مصر وعالمنا العربي.