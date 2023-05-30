صغيرة مشنوقة وأمها مذبوحة.. القصة الكاملة لجريمة شقة التجمع

تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في جريمة بشعة ارتكبتها سيدة بحق صغيرتها بعدما قامت بخنقها حتى الموت ثم حاولت نحر نفسها للتخلص من حياتها إلا أنها أصيبت بجرح ذبحي في الرقبة وتم نقلها إلى المستشفى في حالة سيئة.

وأسفرت معاينة النيابة عن العثور على جثة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة وإلى جوارها والدتها وبها آثار جروح في الرقبة، بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة فأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للطفلة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتها، بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث في القاهرة الجديدة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة المعثور عليها أجنبية الجنسية تحمل إحدى جنسيات دول شمال أفريقيا، ومقيمة بمنطقة التجمع الأول بصحبة ابنتها المجني عليها، حيث أشارت أصابع الاتهام والتحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة، إلى أن الأم وراء ارتكاب الجريمة حيث قامت بشنق طفلتها، ثم حاولت إنهاء حياتها مستخدمة آلة حادة إلا أنها فشلت في ذلك وسقطت بجوار جثة طفلتها بمكان العثور عليهم.

وكشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، والفحص الطبي الأولي، عدم استقرار الحالة الصحية الخاصة بوالدة الطفلة المجني عليه، وعدم إمكانية الاستماع لأقوالها واستجوابها، وذلك نتيجة للجرح القطعي المتواجد في رقبتها وإصابتها.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأم - مسرح الجريمة، كما وضعت حراسة مشددة على غرفة الأم في المستشفى استعدادا لاستجوابها من قبل جهات التحقيق عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.