مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى جميع المحافظات

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 وفقا للتوقيت الصيفي، الذي تم تطبيقه في أواخر الشهر الماضي، عقب إقرار أعضاء مجلس النواب لقانون التوقيت الصيفي والذي يهدف إلى توفير الطاقة عقب ارتفاع أسعارها في كافة دول العالم بسبب الركود الاقتصادي.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في كافة المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيان اليومي الصادر عن الهيئة العامة للمساحة المصرية والخاصة بتحديد مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في كافة المحافظات بالمساجد المعتمدة وهى كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:11 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:50 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:22 مساء.



الصلاة في محافظة البحيرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:12 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:56 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:28 مساء.

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 4:22 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 1:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:48 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 8:09 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:43 مساء.



الصلاة في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر الساعة 4:26 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:07 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:31 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 8:55 مساء.



الصلاة في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر الساعة 4:07 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:47 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:23 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:45 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:16 مساء.

الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:07 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 7:50 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 9:22 مساء.

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