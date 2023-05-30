الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى.. فتوح أساسيًا

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لـ الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

أما عن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله نيمار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

تشكيل الزمالك طلائع الجيش الزمالك وطلائع الجيش الدوري الزمالك

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

المشدد 10 سنوات لمحامٍ ومدرس لاتجارهما فى المخطوطات الأثرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل "هدير" إلى معهد ناصر لإجراء جراحة عاجلة بالفكين

تكريم 267 حافظًا وحافظة للقرآن بأحد مراكز شباب كفرالشيخ

10 سنوات لربة منزل وشقيقتها بتهمه الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس القائم على إدارة صفحات لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)