تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى.. فتوح أساسيًا

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لـ الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

أما عن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله نيمار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.