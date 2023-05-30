داعية: "لا حرمة فى زيارة القبور.. بل مُستحبة للرجال والنساء"

أوضح محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الشرع في زيارة القبور، قائلًا: "زيارة القبور ليست حرامًا، بل هي مستحبة للرجال وللنساء".

وأضاف محمود عويس خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أنه ليس هناك دليل يمنع زيارة النساء للقبور، لافتًا إلى أن السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تزور قبر سيدنا حمزة بن عبدالمطلب.

وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، ضرورة التوفيق بين زيارة قبر الوالدين وبين الزوج، حيث لا يجب أن تطغى زيارة قبر الوالد أو الوالدة على طاعة الزوج ومتطلباته واحتياجاته، معقبًا: "لو كانت هذه الزيارة إلى قبر الأم تتسبب في حدوث مشاكل زوجية، فمن الممكن أن يتم تقليل عدد مرات الزيارة، لتصبح مرة كل شهر على سبيل المثال، لأن طاعة الزوج واجبة، ومقدمة على زيارة الوالدين في القبور".

وأشار إلى أن زيارة النساء للقبور سنة، مستشهدًا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة".