بين التجاهل والانتقاد.. ردود أفعال روسية متباينة حول الهجوم على موسكو

أعلن حاكم بيلجورود الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات الأوكرانية على الإقليم، بحسب “ذا موسكو تايمز”.

وقدم مسؤولون روس وشخصيات موالية للكرملين ردًا متباينًا على هجوم موسكو بطائرة بدون طيار.

وانقسمت أصوات المسؤولين الروس والمؤيدين للكرملين بشأن هجوم الثلاثاء، غير المسبوق بطائرة بدون طيار على موسكو والمناطق المحيطة بها، حيث قلل البعض من أهمية الهجوم وانتقد آخرون بشدة القدرات الدفاعية للبلاد.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الحادث بأنه استفزاز من قبل كييف ، لكنه بدا هادئا في تصريحات متلفزة ، قائلا إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "تعمل بشكل جيد" بينما أضاف أنه لا يزال هناك "مجال للتحسين، مشيرا الى انه بشكل غامض "سنرى ماذا سنفعل بهذا."

وأكد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف ، الذي ألقى باللوم أيضًا على الهجوم على أوكرانيا ، أنه "لا يوجد تهديد" لسكان موسكو أو منطقة موسكو في تصريحات في وقت سابق الثلاثاء.

كان أندريه كارتابولوف ، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما ، هادئًا بالمثل ، حيث قال إن هجوم الطائرات بدون طيار كان يهدف في الغالب إلى خلق حالة من الذعر بين السكان بدلاً من تحقيق أي أهداف عسكرية.

وقال: "لدينا دولة كبيرة جدًا وستكون هناك دائمًا طرق لتجاوز الطائرات بدون طيار المناطق التي توجد بها أنظمة الدفاع الجوي".

كان البعض الآخر أكثر إدانة في تقييمهم للحادث، ووصفوه بأنه مصدر إحراج لروسيا.

وأصدر رئيس مجموعة فاجنر المرتزقة يفغيني بريغوزين ، الذي كان على خلاف مع وزارة الدفاع الروسية بشأن إدارتها للحرب منذ شهور ، خطبة قاسية ضد وزير الدفاع سيرجي شويغو ، متهمًا إياه شخصياً بالفشل في تدمير الطائرات بدون طيار قبل وصولها إلى موسكو.

كما وجه رئيس الفضاء الروسي السابق ديمتري روجوزين الانتقادات ، الذي سعى منذ غزو أوكرانيا إلى إعادة تسمية نفسه على أنه رجل توربيني وطني مؤيد للحرب.

وقال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي دعا بانتظام إلى تكتيكات أكثر تشددًا في ساحة المعركة: “سنظهر قريبًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

ودعا نائب رئيس مجلس الدوما ، بيوتر تولستوي ، إلى رد حازم على الهجوم.