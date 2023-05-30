الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى ذكرى رحيل حسن حسنى.. طارق الشناوى: "المبدع الذى كلما ابتعد عنا اقترب"

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته الشديدة بالحديث عن الراحل حسن حسني، قائلًا: "سعيد بتذكره في ذكرى رحيله، لأنه يوجد فنانون كلما ابتعدوا اقتربوا منا، وحسن حسني ينطبق عليه هذا الوصف". 

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc: "حسن حسني كل شوية يقترب أكثر ويوحشنا أكثر، وبنحس بإبداعه أكثر"، لافتًا إلى أنه كانت توجد حالة من العناق بين المبدع وجمهوره في فن التمثيل. 

وأوضح أن الفنان حسن حسني بدأ في الستينيات بمسرح الجيش، لكنه بعد ثلاثين عامًا، بدأ يعيش النجومية ويحدث بينه وبين الجمهور هذا العناق الجماهيري، حيث إن القدرات التعبيرية التي عنده متعددة، فهو صاحب العديد من النغمات الإبداعية، معقبًا: "كل دور يقدمه نصدقه فيه". 

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