خبير يضع روشتة لتنمية صادرات الصناعات الكيماوية فى شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن الصناعات الكيماوية في شركات قطاع الأعمال العام تعتبر من الصناعات الحيوية، التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، إذ توفر فرص عمل للكثير من المواطنين، وتساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية.

ووضع جميل عدة محاور يمكن أن تحقق هدف زيادة صادرات الصناعات الكيماوية، وهي كالآتي:

1- تحسين جودة المنتجات: يجب أن تكون منتجات الصناعات الكيماوية المصرية ذات جودة عالية ومتطابقة مع المعايير الدولية، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

2- التوسع في الإنتاج: يجب أن يقوم القطاع الخاص بتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، بتحديث التكنولوجيا واستخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تزيد من كفاءة الإنتاج وتقلل من التكاليف.

3- توسيع الأسواق الخارجية: يجب البحث عن فرص تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، بالتعاون مع الغرف التجارية والمؤسسات الحكومية المسئولة عن تطوير الصادرات.

4- تطوير المنتجات الجديدة: يجب العمل على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق العالمية، بالاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.

5- تحسين البنية التحتية: يجب العمل على تحسين البنية التحتية للصناعات الكيماوية، بتوفير البنية التحتية اللازمة للإنتاج والتصدير، وتحسين الطرق والموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية.

6- تطوير الموارد البشرية: يجب العمل على تطوير الموارد البشرية وتدريب العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

7- توفير الدعم الحكومي: يجب توفير الدعم اللازم للشركات المصرية المنتجة للصناعات الكيماوية، بتقديم التسهيلات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير الدعم المالي والتقني.

8- تعزيز العلاقات الدولية: يجب تعزيز العلاقات الدولية مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية المختصة في الصناعات الكيماوية، لتبادل الخبرات والتقنيات وتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.