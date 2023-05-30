الخميس.. افتتاح الملحمة الوطنية "اشهد يا زمان" على مسرح البالون

يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى الغنائي الاستعراضى "اشهد يا زمان" فى التاسعة من مساء يوم الخميس الأول من يونيو المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

"اشهد يا زمان" ملحمة وطنية تتحدث عن إنجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إخراج عبدالغني زكى، أغانى مصطفى الضمرانى، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبدالقادر.

العرض ألحان علي سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الإخراج: وليد سعد ومحمود كامل وهشام إبراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف.

البطولة للفنانين "طارق دسوقى، حنان شوقى، ليلى صدقى، شيماء نصار، سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبوسنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات".