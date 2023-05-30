هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية "البصة" (فيديو)

طرح المطرب هيثم شاكر، أحدث أعماله الغنائية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "البصة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون هيثم شاكر في أغنية "البصة" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف والموزع أحمد زعيم والموزع الموسيقي وسام عبدالمنعم ومهندس الصوت شريف مكاوي.

وكان هيثم شاكر طرح الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مسيلي على عيونك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.