الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية "البصة" (فيديو)

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح المطرب هيثم شاكر، أحدث أعماله الغنائية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "البصة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون هيثم شاكر في أغنية "البصة" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف والموزع أحمد زعيم والموزع الموسيقي وسام عبدالمنعم ومهندس الصوت شريف مكاوي.

 

وكان هيثم شاكر طرح الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مسيلي على عيونك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

المطرب هيثم شاكر هيثم شاكر البصة اغنية البصة احمد زعيم مسيلي على عيونك

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