الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: "مستمرون فى دعم استعادة أوكرانيا لأراضيها"

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن استمرار دعمه لأوكرانيا فقط، من أجل استعادة أراضيها، مشيرًا إلى أن عمليات جمع المعلومات مستمرة حول هجوم المسيّرات على موسكو. 

وأضاف في بيان نقلته "أسوشيتد برس": "لا نؤيد الهجوم على روسيا". 

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا عن تعرضها لهجوم إرهابي شنته طائرات  أوكرانية بدون طيار على موسكو، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موسكو بشدة في عملية واحدة، لكن أوكرانيا تنفي تنفيذ الضربات.

ويقول الجيش الروسي إن 8 طائرات مُسيرة استخدمت في الضربات، حيث إنه تم إسقاط خمس وتوقيف ثلاث باستخدام تقنية تشويش الإشارة، مما تسبب في فقدها السيطرة وفقدان أهدافها.

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