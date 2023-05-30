الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على إنشاء كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة د.أحمد المنشاوي جلسته الشهرية عن شهر مايو 2023؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبد العليم  القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية وعمداء الكليات ؛أعضاء مجلس الجامعة ، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

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وفي مستهل الاجتماع، استعرض مجلس جامعة أسيوط أهم الأنشطة والإنجازات والأحداث البارزة التي تمت في مايو 2023، والتي جاء فى مقدمتها استضافة جامعة أسيوط للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى تضمن إلى جانب انعقاد المجلس الأعلى للجامعات عددا من الفاعليات المهمة، والتي بدأت بافتتاح وزير التعليم العالي، المركز الجامعي للتطوير المهني ، وافتتاح قسم العظام بمستشفى الإصابات وافتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، كما تضمنت زيارة المجلس الأعلى للجامعات التي امتدت على مدار يومين: 30 أبريل، و1 مايو،  توقيع عدد من برتوكولات التعاون التى تجمع بين جامعة أسيوط، والجامعات الخاصة والأهلية، وعدد من المؤسسات التنموية والصناعية وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مشاركة وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط ؛ في  تقديم عرض تفصيلي حول مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم ورشتي عمل حول التوظيف والربط بسوق العمل بجامعة أسيوط؛ على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، وتم افتتاح المحلب الآلي بالمزرعة الملحقة بكلية الزراعة، وكذلك زيارة جامعة أسيوط الأهلية؛ لتفقد انتظام العملية التعليمية بها .

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كما هنأ المجلس الدكتور علاء عطية لتكليفه بالقيام بعمل عميد كلية الطب؛ وذلك لحين تعيين عميد للكلية، وتكليف الدكتورة مديحة درويش مشرفًا على الأنشطة الطلابية، وتكليف الدكتور أحمد صلاح قرعة بالإشراف على القرية الأوليمبية، ووجه المجلس التهنئة للدكتور شحاتة غريب ؛لعودته سالما بعد أداء مناسك العمرة.

وصرح د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجلسة تضمنت أيضاً، مناقشة عدد من الموضوعات العلمية والإدارية بكافة قطاعات الجامعة، والمدرجة على جدول أعمال المجلس والتى شملت: موافقة المجلس على اعتماد عدد من اللوائح بمرحلة الدراسات العليا فى صورتها النهائية بكليات الزراعة، والطب، والتمريض، وعلوم المواد والنانوتكنولوجي ، إلى جانب إنشاء برنامج للدراسات القبطية بقسم التاريخ بكلية الآداب، كما تمت الموافقة على اعتماد عدد من اللوائح الدراسية بالمرحلة الجامعية فى كليات الآداب، و تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والتربية للطفولة المبكرة.

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واعتمد مجلس الجامعة، لائحة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية، والبرامج الدراسية المقترحة، وأكد الدكتور أحمد المنشاوي ، على الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة إنشاء وادي جامعة أسيوط للعلوم والتكنولوجيا؛ وفقا للخطة الاستراتيجية للجامعة ودراسة سُبل الإفادة من مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراعات للباحثين والخريجين والطلاب بكل من الجامعة والمجتمع المدني، ويتم إنشاء شركة ناشئة بالجامعة؛ لإدارة مخرجات البحث العلمي والتسويق له، وذلك في إطار ما يتضمنه القانون من حيث حق الجامعات في إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس شركات.

ووجه “المنشاوي” بضرورة متابعة الكليات المختلفة لما تم تنفيذه لطلابها من دعم مقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون المنعقد بين الجانبين، بالتنسيق مع فرع الجهاز بالمحافظة؛ بهدف جذب الشباب نحو الاستثمار البناء وبناء قاعدة من المشروعات؛ الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

ووافق مجلس الجامعة على تشكيل لجنة؛ لدراسة معايير تعيين المعيدين بكليات الجامعة، وتقديم دراسة وافية لتلك المعايير وفق الضوابط القانونية واللوائح الجامعية المنظمة لهذا الشأن، وكذلك الموافقة على وقف تحصيل رسوم نظام كابلين من طلاب الفرقة الأولى والثانية بالبرنامج العام والخاص بكلية الطب؛ نظرًا لارتفاع سعر الدولار، بجانب ما تضمنه المجلس من عدد من الموضوعات التى تخص الشأن الجامعي وكذلك تعيينات عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة.

ارتفاع سعر الدولار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجيا والإبتكار الجامعة والمجتمع العلوم والتكنولوجيا والابتكار العملية التعليمي المركز الجامعي للتطوير المهنى براءات الاختراعات تمويل العلوم والتكنولوجيا

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