الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" في الدقهلية

حبس
حبس

تمكنت قوات الأمن بالدقهلية، بالتنسيق مع قوة من مباحث مركز شرطة دكرنس من إلقاء القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بسلاح أبيض داخل قرية القباب الصغري التابعه لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم محمد.ع.م.ع، الذي قام بطعن المجني عليه إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني، نتيجه تدخل المجني عليه لفض مشاجرة نشبت بين الجاني وشخص آخر، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة حيث تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ من أهالى قرية القباب الصغري دائرة المركز، بسقوط قتيل نتيجه تدخلة لفض مشاجرة بين طرفين.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة وتبين مقتل إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني 37 عاما، سائق توكتوك، أثناء تدخلة لفض مشاجرة بين شخصين.

تم نقل الجثة إلي المستشفي الدولي بالمنصورة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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