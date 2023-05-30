الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل "هدير" إلى معهد ناصر لإجراء جراحة عاجلة بالفكين

جريدة الدستور

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه تم نقل هدير التي تعاني من تيبس في الفكين، إلى معهد ناصر لإجراء جراحة عاجلة بالفكين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت عزة مصطفى، قد عرضت، في حلقة أمس من برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا عن حالة هدير التي أصيبت بانزلاق غضروفي وتيبس في الفكين، ولا تتمكن من تحريك فكيها أو تناول الطعام، وتعتمد على المحاليل، لأنه لا يمكنها إدخال أي شىء إلى فمها المغلق.

وفي استجابة سريعة، وجه الرئيس السيسي، بعلاج هدير، وتوفير اللازم لها.

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الرئيس السيسي معهد ناصر

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