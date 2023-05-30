بعد فوزه بـ"الدولة للتفوق".. فتحي عبد السميع: سعيد بحصولي على جائزتين هذا العام

عبر الشاعر فتحي عبد السميع عن سعادته بعد إعلان فوزه بجائزة الدولة للتفوق فى مجال الآداب لعام 2023.

وكتب "عبد السميع" عبر حسابه بموقع "فيسبوك":"سعيد بحصولي على جائزتين هذا العام، جائزة خروجي من عملية جراحية في المخ بجسم يمشي على قدميه، وجائزة اللجنة الفنية التي رشحتني لجائزة التفوق دون أن أعرف أعضائها، وما ترتب عليه من مظاهر محبة الناس التي غمرتني بعد إعلان الترشح. وحتى ظهور النتيجة فوزي بالجائزة.. شكرا للأصدقاء الكرام الذين نستمر بدعمهم وتشجيعهم شكرا لأسرتي التي احتملت عامين من القلق الشديد بسبب ظروفي الصحية، شكرا لكل أصحاب الفضل في تجربتي الشعرية وخاصة الشاعر سيد عبد العاطي (في الصورة بالأبيض والأسود) والشاعر عطية حسن.

أضاف، في بداية حياتي الأدبية كانا يستضيفاني وغيري من الشباب في بيتهما بمدينة قنا، وهناك عرفت الكتب الأدبية الكبيرة والمهمة، هناك وضعا قدمي على الطريق. لقد رحلا إلى رحمة الله منذ سنوات طويلة لكنني أشعر بفضلهما عليَّ في كل ما كتبت، أشعر بفضلهما فيما سأكتب حتى آخر كلمة أول جائزة كانت ابتسامتهما وأنا ألقي قصائدي الأولى، وما زلت أكتب حتى أحظى بابتسامة متخيلة منهما.. شكرا يا أستاذ سيد، شكرا يا أستاذ عطية، وألف مبروك لكما".