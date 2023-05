10 مبدعين ‏يفوزون بجوائز الدولة التقديرية فى 3 مجالات

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية التي تضم 10 مبدعين، في 3 مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

حيث حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ود.دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، والأستاذ صلاح سالم.

واعتمدت الوزيرة قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، والتي جاءت كالتالي:

التشجيعية في مجال الفنون

في "مجال الفنون"، فاز بفرع "مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة"، كل من "المهندس عمر حسن إبراهيم عبدالله، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبدالله، والمهندس محمد مسعد فهمي منصور"، وذلك عن عمل - مركز إستبينا الثقافي بمدينة بورسعيد- (عمل مشترك).

وفي فرع "تصوير الفيلم الوثائقي"، فاز بها، مالك حسام الدين محمد خميس عبدالجواد (مالك البارودي)، عن فيلمه "حياة زغلول"، كما فاز بفرع "الخزف التعبيري"، الدكتور محمد سمير محمد محمد الجندي، عن عمل باسم "الحب" مكون من 3 أجزاء، الأول باسم "حب أبدي" ارتفاع 115سم، الثاني باسم "الحضن" 115سم، الثالث باسم "عشاق" ارتفاع 115 سم.

كما فاز بفرع "كتاب الفنان"، الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن، عن كتاب "فصل الجحيم"، وفي فرع "العزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي)"، فاز بها العازف، إسلام السيد حنفي عبدالكريم (إسلام القصبجي).

فيما حجبت جائزة فرع "فيلم رسوم متحركة"، يتناول أغنية لطفل ما قبل المدرسة، وجائزة فرع "إخراج المسرح الحركي"، وجائزة فرع "الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)".

مجال الآداب

وفى "مجال الآداب"، فاز بفرع "السرد القصصي والروائي"، كل من "شيرين فتحي محمد رجب، عن رواية "خيوط ليلى"، ونورا ناجي أحمد حسن صقر، عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

وفي فرع "شعر الفصحى والعامية"، فاز كل من "أحمد حافظ عبدالعظيم عبدالعليم، عن ديوان "قلبي ثلاجة موتى"، ومحمد إبراهيم فرغلي حسن، عن ديوان "طلة من برواز لابس شريط أسود".

وفي فرع "الترجمة من العربية وإليها"، فاز كل من "بسنت عادل فؤاد حسني، عن الكتاب المترجم بعنوان "عميان بافيا السبعمئة"، وأمير عبدالمسيح زكي حنا، عن الكتاب المترجم بعنوان "الحداثة الثورية.. العمارة وسياسات التغيير فى مصر 1936–1967".

أما في فرع "الدراسات الأدبية واللغوية"، فاز بها، الدكتور محمد سليم محمد عبدالصمد (محمد سليم شوشة)، عن دراسة بعنوان "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة"، ومدحت صفوت محفوظ حسن، عن دراسة بعنوان "أشباح الحقيقة فى السرد القصصي المعاصر".

العلوم الاجتماعية

وفى مجال "العلوم الاجتماعية"، فاز بفرع "التاريخ والآثار وحفظ التراث"، كريم جمال حبشي عبدالمطلب، عن كتاب "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي"، وبفرع "الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية"، فاز بها، الدكتور علي يونس السيد علي، عن بحث بعنوان:

Geospatial-Assiste Multi-Criterion Analysis of Solar and Wind Power Geographical Technical-Economic Potential Assessment

وفي فرع "الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا"، فاز الدكتور حمدي عبدالحميد محمد محمد (حمدي الشريف)، عن بحث بعنوان "الرمزية السياسية.. مفهوم الرمز ووظيفته فى الفكر السياسي".

أما فرع "التربية وعلم النفس"، فازت بها، الدكتورة نيرة محمد إبراهيم محمد شوشة، عن بحث بعنوان:

Relationship Between Perceived Workplace Envy and Job Performance in Egypt: Moderating Effect of Self-Esteem

أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق 2023

ويشار إلى أنه قد فاز بجوائز الدولة للتفوق 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69، ‏ والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين.

‏حيث حصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديميةالفنون، والفنان فتحى عفيفى محمد حسنين.

وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبدالسميع.

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة، والدكتور أحمد رجب.