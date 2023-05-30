الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي: أردنا ضم كانسيلو في يناير.. والسيتي منع انتقاله

كانسيلو
كانسيلو

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن فريقه أراد ضم البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي خلال يناير الماضي.

وأضاف تشافي في تصريحات لقناة “tv3” الإسبانية: “كنّا نريد جواو كانسيلو في يناير وأرسلنا له عرض ووافق عليه، لكن مانشستر سيتي ناقشوا ذلك داخليًا وأخبرونا أنهم لا يريدون السماح له بالانتقال إلى برشلونة”.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو.

وأكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، أن سبب رحيل جواو كانسيلو، هو رغبته في اللعب بشكل أساسي باستمرار.

وشارك صاحب الـ28 عامًا هذا الموسم مع السيتي وبايرن في 47 لقاء سجل 3 أهداف وصنع 12.

ويُعد الجناح البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديا برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي.

ونجح كانسيلو في التتويج ببطولة الدوري مع بايرن ميونخ والسيتي هذا الموسم.

كانسيلو مانشستر سيتى تشافي جواو كانسيلو برشلونة

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