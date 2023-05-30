دي لورينتيس: لويس إنريكي يفكر في التدريب بالدوري الإنجليزي

أكد أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن الإسباني لويس إنريكي يفكر في التدريب ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد دي لورينتيس أن لوتشيانو سباليتي سيرحل عن تدريب نابولي، بعد أن طلب راحة عن التدريب.

وارتبط لويس إنريكي بتدريب نابولي خلفًا لـ سباليتي، حيث ذكرت تقارير صحفية أنه المرشح المفضل لتدريب بطل الدوري الإيطالي.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لشبكة “RAI” الإيطالية:"لويس إنريكي هو أفضل مدرب، لقد ناقشنا ذلك، لكن يمكنني أن أخبرك أنه يضع أندية الدوري الإنجليزي في الاعتبار، نحن أمام منافسة ببطولات أكثر جاذبية من بطولاتنا".

وأضاف:"الطعام ليس كذلك جيد هناك كما هو الحال هنا ، لكن ... نحن نقيم المدربين من أجل خطة 4-3-3 وسأختار الأفضل لمواصلة المسيرة".

وكان تشيلسي قد أعلن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب فريق تشيلسي، فيما يظل منصب المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير في الصورة، حيث يتولى ريان ماسون المهمة بشكل مؤقت.