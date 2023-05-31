مدير عام ثقافة الغربية "للدستور": مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها دولة قوية

اكد جابر سركيس مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، أن العرض المسرحي "ألبوم صور"، والذي يعرض يوميا على خشبة مسرح شركة الغزل والنسيج يدعو إلى التأكيد على الهوية المصرية .



وأضاف فى تصريحات " للدستور" أن تأكيد الهوية المصرية يتطلب البدء فورا وبكل جدية وإصرار ، لتنفيذ برنامج عمل يدعم هذه الهوية من خلال التربية والتعليم.



وأضاف أن التربية والتعليم هى الجهة الوحيدة التي ينتظم بها 16 مليون من طالب في المراحل الدراسية المختلفة، وهذا الانتظام فى الحضور يجعل غرس قيم الهوية الوطنية أمرا ممكنا.



وشدد على عودة انتظام العمليه التعليمية مرة أخرى وبشكل أفضل، مع علاج كافة الأمور التى تحول دون ذلك التي تدفع المدرس إلى الدروس الخصوصية والى السناتر التى تجمع عشرات التلاميذ وأحيانا المئات.



وشدد على أن السناتر خطر لأننا لا نعرف الخلفية الفكرية لأصحاب هذا السناتر وما يتم بثه في عقول التلاميذ، الأمر الذي يفقد سيطرة الدولة على تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

واضاف أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها دولة قوية ثقافيا واقتصاديا وعسكريا ومتماسكة اجتماعيا، دوله تقوم بدورها القيادى الذى تفرضه الجغرافيا كما يفرضه التاريخ بما يحفظ قوة واستقرار مصر وايضا المحيط العربى والافريقي



وطالب بمواجهة مشاكل التعليم لأنه أمر حتمى وضروى بما يرسخ العقيدة الوطنية والانتماء الوطنى الذى يجب ان يعلو على أى انتماء آخر سواء حزبب أو طائفي أو مذهب، مشيراً إلى امتداد غرس قيم الهوية المصرية والانتماء الوطني إلى أنواع التعليم الأخرى سواء ازهرى أو مدارس لغات أو اجنبى للوصول إلى شخصية وطنيه قد تكون متنوعه لكن لاتكون متنافرة ومتباعده.



طالب بتكوين مجموعه ثقافية من بعض الوزارات تضم التعليم و الازهر والكنيسة والاوقاف والشباب والرياضه تراسها وتقودها وزارة الثقافة، مشيرا ان هذه المجموعة ستقوم بالتنسيق و التكامل بين مكونات هذه المجموعه وليس التنافس والعمل المنفرد بحيث يكون لكل وزارة أو جهه، عمل محدد تقوم به وتتخصص وتبدع وتطور فيه بما يحقق التكامل بين كل المكونات للوصول إلى الهدف المطلوب



كان مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، شهد ، انطلاق العرض المسرحي "ألبوم صور"، والذي يعرض يوميا على خشبة المسرح، حتى يوم الأربعاء، الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

تدور أحداث المسرحية التي تقدمها فرقة مسرح الأطفال بقصر ثقافة غزل المحلة حول محاولات من مجموعة من الأطفال للبحث عن جدتهم المسنة، حيث أنها قد أصيبت بمرض الزهايمر وهو الأمر الذي دعاهم للتوجه إلى طبيبها النفسي الذي نصحهم بالبحث عنها من خلال آخر شيء كانت تفعله السيدة العجوز، ليتفاجأ الأطفال بأن عليهم القيام برحلة طويلة للبحث عن الجدة التائهة، من خلال زيارة العديد من المعالم الأثرية المنتشرة في ربوع مصر.

"ألبوم صور" من بطولة: آدم نواره، ريم أدهم، داليدا هشام، سمير نادر، سهر أيمن، بسمله سامح، آيسل هشام، إياد الششتاوي، ياسين هشام، مالك رضا، أدهم أحمد، بسنت حسن، ممدوح عبد الله، يوسف أبو حرب، ناريمان محمد، يوسف إبراهيم، مصطفى أبو جعفر، نادر محمد، حلا محمد، حلا ربيع، علا محمد، أحمد أبو جعفر، وحلا السراجي، موسيقى أحمد الصعيدي، تصميم إضاءة هاني يسري وأحمد المزين، التأليف هاني قدري، ومن إخراج فريدة المصري.

يذكر أن العرض المسرحي "ألبوم صور" يأتي ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل، والمنفذ بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس.