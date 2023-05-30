الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تنعى صاحب كتاب "زوربا حياته ومغامراته"

د.محمد حمدى
د.محمد حمدى

نعت مكتبة الإسكندرية والعاملون فيها ببالغ الحزن والأسى العالم والمترجم الدكتور محمد حمدي إبراهيم الذي وافته المنية، أمس، آملين أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته.

وتقدم د.أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين فيها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل، راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كانت آخر ترجمات الراحل كتاب "زوربا حياته ومغامراته" لنيكولاس كزانتزاكيس الذي ترجمه عن اليونانية للعربية، وصدر عن سلسلة آفاق عالمية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وجاء في مقدمته للرواية يشير "كزانتاكي" إلى أن بطل هذه الرواية ألكسيس زورباس، الذي اشتهر عالميًا باسم (زوربا)، عامل مُسن كان يحبه كثيرًا وأنه واحد من الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الذين تركوا في نفسه أعمق الأثر: هوميروس، برجسون، نيتشة، زوربا.

الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية كتاب زوربا حياته ومغامراته نيكولاس كزانتزاكيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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