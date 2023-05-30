أوقاف القاهرة: "اعرف قدر نبيك" من المبادرات السامية ولها غايات نبيلة

أطلقت مديرية أوقاف القاهرة، مبادرة "اعرف قدر نبيك- صلى الله ‏عليه ‏وسلم-" من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وجمع من قيادات الشباب والرياضة وجمع غفير من الشباب.

وذلك في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

وأكد الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير المديرية أن مبادرة: "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" من المبادرات السامية ولها غايات نبيلة، وتهدف إلى التعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وبيان عظيم قدره (صلى الله عليه وسلم)، وأن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، حيث إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.