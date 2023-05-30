الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس القائم على إدارة صفحات لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قررت جهات التحقيق حبس القائم على إدارة صفحات لترويج بيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل، للنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل المختلفة، يعلن من خلالها عن امتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة.

عقب الإيقاع بضحاياه راغبى إقتنائها أو الاتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية، حتى يمكن اتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل بأسماء وصفات مختلفة، يستخدمها فى استدراج واستقطاب ضحاياه، رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

حبس إدارة صفحات بيع قطع أثرية مواقع التواصل الاجتماعي

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