الأنبا باخوم يتفقد فعاليات مشروع أطفال للرب

تفقد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع أطفال للرب "CG"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

جاء ذلك بحضور مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، حيث يقام التدريب في الفترة من 27 مايو وحتى 22 يونيو المقبل، بمشاركة عدد من أبناء كنائس القاهرة.

وفي كلمته التشجيعية، أكد الأب المطران لأبنائه أهمية أن يتركوا الرب يخرج الكنوز، التي بداخلهم، قائلًا لهم: نحن في زمن العنصرة، مشيرًا إلى أن الروح القدس يستطيع أن يجعلكم تروا مستقبلكم، وتبنوه معًا.

وشجع صاحب النيافة أبناء وبنات المشروع على أهمية المضي قدمًا، وتعلم مهارات جديدة، من أجل مواكبة التطورات الحياتية.