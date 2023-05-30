الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

جريدة الدستور

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة؛ لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكدةً التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها. 

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات ضمن المرحلة الثانية من (الموجة 21) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 42 قرار إزالة بنطاق 9 مراكز على مساحة 33765 مترا مربعا.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة 5 حالات تعدي الأراضي الزراعية وأملاك الدول مدن ومراكز المحافظة

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