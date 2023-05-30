الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى للكاميرون

عناصر الموسيقات العسكرية
عناصر الموسيقات العسكرية المصري فى الاحتفال

شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى العرض العسكرى الذى أٌقيم مؤخراً بالعاصمة الكاميرونية "ياوندى" احتفالاً بهذه المناسبة والتى تتزامن مع الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس الوحدة الوطنية للاتحاد الأفريقى.

يأتي ذلك تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى الحادى والخمسين لجمهورية الكاميرون.

وقدمت الموسيقات العسكرية التى شاركت (كضيف الشرف) بهذه المناسبة الوطنية عدد من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلاً كبيراً وأضفت مستوى راقى من الإبداع الإنسانى الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب.

يأتى ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظرائها بالدول الصديقة والشقيقة.

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