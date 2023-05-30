الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أوركسترا «الأنامل الصغيرة» على المسرح المكشوف بالأوبرا.. 7 يونيو

اوركسترا الانامل
اوركسترا الانامل الصغيرة

تستعد فرقة ‏أوركسترا الأنامل الصغيرة قيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم، حفلا ضخما على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة والنصف مساءً، وتقدم الفرقة خلاله مجموعة مختلفة من الموسيقات من التراث المصري، بالإضافة إلى الموسيقى العالمية منها: "تراث بورسعيدي"، "كرنفال دو باريس"، "قضية عم أحمد" لعمر خيرت، ميدلي من الأعمال الوطنية "عاشت بلادنا، صورة، بالأحضان".

تضم فرقة اوركسترا الأنامل الصغيرة، قيادة وتدريب الدكتور راجي المقدم، مجموعة من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وتقدم أنواع مختلفة من الموسيقى المصرية التراثية والحديثة بالإضافة إلى الموسيقات العالمية، في إطار الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية، كما شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات.

وكان قد أقام مؤخرا المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة بعنوان: "تجربة أوركسترا الأنامل الصغيرة"، نظمتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، وأدارتها الدكتورة رشا طموم مقررة اللجنة.

وأشار المقدم إلى أنه قاد أوركسترا الأنامل الصغيرة فى عدة محافل موسيقية، خلقت أصداء رائعة ولاقت استحسان كبير، ومن بينها مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الثلاثين، علاوة على الحفل الثانى للأوركسترا الأنامل الصغيرة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية وغيرها من المحافل الموسيقية، لافتا إلى أن صعوبة مهام المايسترو كانت مضاعفة بالنسبة لتجربته فى قيادة أوركسترا الأنامل الصغيرة، ويكمن هذا فى وجوب تواصله مع جميع عناصر الأوركسترا الذين هم من الأطفال، وينقصهم عنصر الخبرة فى تدارك الأخطاء الوارد حدوثها منهم أو من زملائهم؛ لذلك فكان لا سبيل أمامه سوى دعمهم كل على حدة وتعليمهم التركيز على أدوارهم بدقة.

وأكد حرصه على اختيار ما تقدمه أوركسترا الأنامل الصغيرة، ومراعاته لفكرة التنوع ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، وبطبيعة الحال الموسيقى التى تحمل هُوية بورسعيد وسائر مدن القناة، والتى تُعد آلة السمسمية هى أيقونتها الخالدة.

7 يونيو الأنامل الصغيرة الأوبرا المصرية الحفاظ علي الهوية المصرية الدكتور خالد داغر المسرح المكشوف بالاوبرا أوركسترا الأنامل الصغيرة

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