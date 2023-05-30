"الزراعة" تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحث المزارعين على توريد إنتاجهم من القمح

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، المزرعة البحثية بالمطاعنة ومزرعة قطاع الإنتاج بالأقصر، للوقوف على وضع الأصول المملوكة للوزارة، في إطار رفع كفاءتها لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار المرور والمتابعة على جميع الأصول التابعة للوزارة، وتقييم الأداء، لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها، بشكل مرض وعادل ويتناسب مع قيمتها السوقية والعلمية.

وتبلغ مساحة المحطة البحثية حوالي 130 فدانا، كما تبلغ مساحة مزرعة قطاع الإنتاج حوالي 504 أفدنة.

وشملت الجولة أيضا، لقائي ضم مديري الإدارات الزراعية والتعاون والإصلاح الزراعي بالأقصر، في إطار توجيهات وزير الزراعة، بمتابعة عمليات توريد القمح، والتيسير على المزارعين.

وأكد صالح خلال اللقاء، أن الدولة قدمت ولأول مرة دعما غير مسبوق بأن حددت سعر إردب القمح 1500 جنيه، متخطيا السعر العالمي فضلا عن إعادة تصنيع القمح المورد كرغيف خبز مدعوم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحث المزارعين على توريد إنتاجهم من القمح وطرق جميع الأبواب سواء كانوا مزارعين أو تجار والتنسيق الكامل، مع جميع الجهات المعنية.

وحضر اللقاء كل من المهندس رفعت علي مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس أحمد حنفي مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والدكتور محمد نولي مدير المحطة البحثية بالأقصر.