تساؤلات بـ"خطة النواب" حول تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، المخصص؛ لمناقشة مشروع موازنة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس للسنة المالية 2023 /2024، تساؤلات من النواب حول خطة تطوير الشركات والمصانع التابعة للشركة، وتفاصيل تنفيذ القرض الذى وافق عليه مجلس النواب من قبل للشركة، بقيمة 22 مليار جنيه؛ لتنفيذ خطة التطوير.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، خلال الاجتماع: "تأخرنا في اعتماد الموازنة بسبب إجراءات معينة وتراجع حاليًا في الجهاز المركزي للمحاسبات، والسبب فى تأخرها هو محصول القطن، ما زالت زراعته مستمرة ومن المحتمل تمتد لمنتصف شهر يونيو المقبل، ووصلنا حاليًا لزراعة 190 ألف فدان قطن فى مصر، مقابل المستهدف 230 ألف فدان".

وأشار إلى أنه جار تنفيذ خطة تطوير المصانع، متابعًا: "أضفنا مصنعا جديدا في المحلة يبدأ العمل فيه أول شهر يوليو المقبل بإنتاج 18 ألف قطعة فى اليوم، ومصنعا آخر في سبتمبر وفي شهر مارس افتتاح مصنع آخر في المحلة، وآخر في كفر الدوار".

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن خطة التطوير لمصانع الغزل والنسيج فى الصعيد، وما تم في إطار فض التشابكات بين التأمينات والشركة القابضة في ظل مديونيات لصالح التأمينات بقيمة 6 مليارات جنيه، أرض مقام عليها المصنع 17 فدانًا، وقال "سالم": "في إطار فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة التأمينات الاجتماعية كان هناك اتجاه لغلق مصنع الغزل والنسيج بسوهاج وتسليم الأرض بالكامل، وعلمت بذلك وتقدمت بمقترح مكتوب للشركة بفض التشابكات المالية بالأرض الفضاء غير المستغلة فقط، مع الإبقاء على المصنع وملحقاته يعمل دون غلق؛ حفاظا علي حقوق العمال واتجاه الدولة لدعم الصناعة، ولأن ذلك المصنع هو الوحيد بمحافظة سوهاج ويعمل به 400 موظف".

وعقب رئيس الشركة القابضة: "بالفعل هناك مديونية لصالح التأمينات وتنبهنا لهذه المسألة والحل بعدما تحدث معنا النائب مصطفى سالم، وتم التوافق على الإبقاء على مصنع سوهاج، وأن يتم فقط فض التشابك بالأرض الفضاء غير المستغلة، ونشكره على دعمه وسعيه، ومساهمته فى الحل للإبقاء على المصنع دون غلقه".

وأشار إلى أن الصعيد فيه 6 مصانع للغزل والنسيج، وهى مصانع قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، وبالنسبة لمصنع بني سويف تم التأجير لمستثمر يصنع ويصدر للخارج، وذلك فى إطار المشاركة مع القطاع الخاص.

كما تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل وحجم الأصول، وعقب قاسم منصور ممثل القطاع المالي فى الشركة القابضة: "حقوق الملكية كانت 480 مليار جنيه بالسالب، وحاليًا أصبحت 30 مليارا بالسالب، والالتزامات طويلة الأجل 7 مليارات جنيه، ورأس المال العامل ١٥ مليارًا بالسالب".

وطالب بعض النواب الشركة القابضة للغزل والنسيج، بموافاة لجنة الخطة والموازنة بالخطة والسياسة التسويقية لمنتجات مصانعها، كما طالبوا بدعم وتطوير مصانع الغزل في مختلف المحافظات ومنح العاملين حقوقهم.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم، أيضاً موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية 2023 /2024 بقيمة 604 ملايين جنيه.

واستعرضت اللجنة تفاصيل وأبواب الموازنة، حيث بلغت الموارد 554 مليون جنيه، وجملة المصروفات 604 ملايين و51 ألف جنيه.