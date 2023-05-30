وزير الأوقاف: مكانة القدس راسخة رسوخ الجبال فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الفلسطيني الشيخ حاتم محمد البكري، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث التعاون المشترك بحضور أحمد فرحات من الجانب الفلسطيني والدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور أيمن أبوعمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة من الجانب المصري.

وخلال اللقاء وجه وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام الدورة الـ 32 لقمَّة مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية في مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، مشيرًا إلى أن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أحقية الأمة الإسلامية في أقصاها أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما تم الاتفاق على التعاون فيما يتصل بالبرامج التدريبية للأئمة والواعظات، من خلال الإعداد لدورة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني بالدورات التي جمعت بين أئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية وما كان لها من أثر إيجابي كبير.

وفيما يتصل بموضوع المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، سلَّم الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني دعوة رسمية لحضور المؤتمر الذي سيعقد سبتمبر القادم ويتضمن المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

وأهدى وزير الأوقاف نظيره الفلسطيني نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومن أهمها كتاب: (القدس والمواثيق الدولية)، وكتاب: (حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية)، وكتاب: (العملات الافتراضية المشفرة)، وكتاب: (الاجتهاد ضرورة العصر)، وكتاب (التسامح منهج حياة)، وهو ما أشاد به الأخير إشادة كبيرة، كما أشاد بالتاريخ العريق لوزارة الأوقاف المصرية خلال إطلاعه على مسيرتها التاريخية.