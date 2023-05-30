توريد 269 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأضافت بلبع أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 269 ألف طن قمح حتى صباح اليوم، حيث تم أمس توريد 4000 طن قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830.

كما أكدت محافظ البحيرة تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما وجهت بضرورة المراجعة الدورية لكل التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين، حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع تسلم وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان تسلم القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.