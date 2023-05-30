الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: إنشاء وتطوير 75 ملعبًا رياضيًا واستكمال تطوير 6 مدن شبابية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أهم المشروعات والمبادرات لقطاعي الخدمات الشبابية والثقافة، ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبدالحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت د.هالة السعيد أن مشروعات قطاع الخدمات الشبابية بلغت 339 مشروعا، منها 159 مشروع استكمال، و180 مشروعا مستهدفا نهوها، وحول الملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة الشباب والرياضة أشارت السعيد إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات من خلال عدة نقاط أبرزها استكمال إنشاء وتطوير 75 ملعبًا رياضيًا، استكمال تطوير 6 مدن شبابية  بمحافظات (الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان ، بورسعيد، الغردقة)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوى الهمم.

وحول مُستهدفات قطاع الخدمات الشبابية في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أشارت السعيد إلى استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز الشباب بعدد 983 مركز شباب.

وفيما يخص مشروعات الخدمات الثقافية، أوضحت السعيد أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 125 مشروعا، منها 120 مشروع استكمال، و5 مشروعات مستهدف نهوها، متابعة أن الملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لقطاع الثقافة تتضمن تطوير متاحف، وتطوير المسارح وقصور وبيوت الثقافة منها 42 قصر وبيت ثقافة، بالإضافة إلى توفير مكتبات متنقلة تابعة لمكتبة مصر العامة، ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة.

وأضافت السعيد أن عدد قصور الثقافة المستهدف تطويرها يبلغ 34 قصرا، من أبرزها قصر ثقافة أبوسمبل بأسوان وقصر ثقافة السامر، مضيفة أن عدد بيوت ثقافة الطفل المستهدف تطويرها يبلغ 8 بيوت، بالإضافة إلى تطوير 14 مسرحا.

وحول تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه من المستهدف تحقيق 35% في عام 2023/2024 كنسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي، وهي قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الخطة الاستثمارية مجلس الشيوخ الخدمات الشبابية مدن شبابية

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