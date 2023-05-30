الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استراحة “مراقبي الدبلومات الفنية” تُثير جدلًا.. ما القصة؟

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

أثارت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإثنين من معلمى الدبلومات الفنية وهم يجلسون على الأرض فى استراحات المعلمين المراقبين على الدبلومات الفنية، وزعم البعض أن هذه الصور من الامتحانات التى تجرى الآن فى اللجان.

وتبين من الفحص أن الصورة ترجع لعام 2016، وأن استراحات المعلمين سواء فى الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة يتم إعدادها بشكل جيد لاستقبال المراقبين خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الصورة قديمة .

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، سير أعمال امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي 715432 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في (114) مادة بعدد (2524) لجنة.

الأرض استراحات المعلمين أصل الامتحانات التحريرية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الامتحانات

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