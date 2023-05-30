كولر يفكر فى دخول الأهلى معسكرًا مبكرًا استعدادًا لنهائى إفريقيا

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ48 ساعة بدلاً من المعسكر ليلة المباراة.

جاء قرار كولر من أجل زيادة درجة التركيز لدى اللاعبين والابتعاد عن السوشيال ميديا قبل النهائي المرتقب، بجانب إخفاء كل ما يتعلق بالفريق عقب الإصابات التي ضربت صفوفه في المباريات الأخيرة.

ويعقد المدير الفني جلسة خلال ساعات مع الجهاز المعاون له من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعد الانتهاء من المواجهات الثلاث في الدوري.

في السياق ذاته، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة سيراميكا في الدوري من أجل التقاط الأنفاس والفصل بين المباريات المحلية والأفريقية.

ومن المقرر أن يستأنف تدريباته اليوم قبل الدخول لمعسكر مغلق، الجمعة، لمواجهة بطل المغرب يوم 4 يونيو المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.

من جانبه بدأ أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، البحث عن عرض خليجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول أن خطوة اللاعب تأتي بعد إخطاره بصعوبة استمراره مع الفريق بعد تمسك المدير الفني بقراره باستبعاده من حساباته الفنية في الفترة الأخيرة.