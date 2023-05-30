الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يفكر فى دخول الأهلى معسكرًا مبكرًا استعدادًا لنهائى إفريقيا

كولر
كولر

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ48 ساعة بدلاً من المعسكر ليلة المباراة.

جاء قرار كولر من أجل زيادة درجة التركيز لدى اللاعبين والابتعاد عن السوشيال ميديا قبل النهائي المرتقب، بجانب إخفاء كل ما يتعلق بالفريق عقب الإصابات التي ضربت صفوفه في المباريات الأخيرة.

ويعقد المدير الفني جلسة خلال ساعات مع الجهاز المعاون له من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعد الانتهاء من المواجهات الثلاث في الدوري.

في السياق ذاته، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة سيراميكا في الدوري من أجل التقاط الأنفاس والفصل بين المباريات المحلية والأفريقية.

ومن المقرر أن يستأنف تدريباته اليوم  قبل الدخول لمعسكر مغلق، الجمعة، لمواجهة بطل المغرب يوم 4 يونيو المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.

من جانبه بدأ أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، البحث عن عرض خليجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول أن خطوة اللاعب تأتي بعد إخطاره بصعوبة استمراره مع الفريق بعد تمسك المدير الفني بقراره باستبعاده من حساباته الفنية في الفترة الأخيرة.

كولر الاهلى ذهاب نهائى دورى الابطال الوداد المغربي معسكر مغلق

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يضيف 19 مليار جنيه إلى مكاسبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)