الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط: إدراج 1199 مشروعا تعليميا بخطة العام المالى المقبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أهم المشروعات والمبادرات لقطاع التعليم ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت السعيد أن التوجهات الأساسية للقطاع بالخطة تتمثل في مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، إتاحة خدمات التعليم لشرائح الدخل المتوسط، التحول الرقمي في منظومة التعليم، توفير المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل من خلال تطبيق الجدارات، توفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية، موضحة أن مشروعات قطاع التعليم تبلغ 1199 مشروعا منها 148 مشروعا مستهدف نهوها، و1051 مشروعا يتم استكمالها.

وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول، رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس، تطوير التعليم والتدريب المهني، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي بحوالي 39 مدرسة و823 فصلا، مضيفه أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات لخفض كثافة الفصول في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافة.

وحول مُستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أوضحت السعيد أنه من المستهدف استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس بإنشاء وتطوير وتجهيز حوالي 15330 فصلا، وصيانة 1303 مدارس.

وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشارت السعيد إلى استهداف تحسين تنافسية مؤسسات التعليم الجامعي باستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية (الجلالة- العلمين - المنصورة الجديدة - سلمان-12 جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية)، دعم المراكز والمشروعات البحثية، تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، موضحه أن هناك 527 مشروعا بالتعليم العالي والبحث العلمي منهم 57 مشروعا مستهدف نهوها و470 مشروعا يتم استكمالها.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قطاع التعليم المشروعات مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يضيف 19 مليار جنيه إلى مكاسبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)