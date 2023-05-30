الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن 4 قرى وعزبة فى بنى سويف لتطهير محطة "بدهل"

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن قرى بدهل، العساكرة، نزلة الديب، عزبة درك بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة 4 عصر اليوم الأربعاء وحتى 7 صباح يوم الخميس المقبل وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه بدهل.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة  المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخط الساخن الوحدات المحلية بني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة دمياط 2023

أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن علياء بسيونى

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

السعيد: زيادة تغطية الصرف الصحى بالقرى من 20% إلى 90% بخطة عام 2023/2024

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)