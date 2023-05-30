قطع المياه عن 4 قرى وعزبة فى بنى سويف لتطهير محطة "بدهل"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن قرى بدهل، العساكرة، نزلة الديب، عزبة درك بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة 4 عصر اليوم الأربعاء وحتى 7 صباح يوم الخميس المقبل وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه بدهل.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.