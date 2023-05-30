أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن علياء بسيونى

نشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” صورا بصحبة زوجته علياء بسيوني، ليُرد على كافة الشائعات التي تناولت فكرة انفصالهما.

ونشر “سعد” أكثر من صورة برفقة زوجته خلال اصطحابه لها في أكثر من سفرية خارج مصر وعلق عليها قائلاً: "بجد إنتي هدية من ربنا ليا"، ليُرد على من كتب خبر اقتراب انفصالهما.

وأثارت مصممة الأزياء علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد، جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما كتبت رسالة غامضة، أشارت فيها إلى أنها لا تستطيع تغيير شريكها للأفضل، فجاءت شكوك الجمهور حول وجود خلاف بينها وبين سعد، مما أدى إلى انتشار شائعات حول طلاقهما.

تزوج الفنان أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيوني في 21 أغسطس 2021، بعد أن التقيا في عيد ميلادها الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة. وطاردتهما الشائعات لأشهر حتى أعلنا خطوبتهما. وترددت شائعات عن انفصالهما في الأشهر الماضية، لكن أحمد سعد نفى جميعها عبر تصريحات ولقاءات تلفزيونية.