بديل بنزيما.. إدارة ريال مدريد وأنشيلوتي يرغبان في التعاقد مع هاري كين

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد تفضل التعاقد مع المهاجم الانجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويرغب هاري كين في الخروج من توتنهام هوتسبير من أجل خوض تجربة جديدة وتحقيق الألقاب التي فشل في حصدها مع السبيرز.



وسبق أن أشارت صحيفة ماركا في تقرير نشرته صباح اليوم إلى سبب وحيد قد يعرقل انتقال هاري كين لريال مدريد، اقرأ من هنا.



ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا كوبي، فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في التعاقد مع هاري كين، مؤكدة على أن إدارة النادي تنوي التحرك لضمه في حالة رحيل بنزيما.



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وأشارت الإذاعة إلى أن الجميع داخل ريال مدريد يؤيدون الفكرة، وكلًا من الطاقمين الإداري والتدريبي يؤمنان أنه لاعب من النخبة.

وبدأ هاري كين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق توتنهام وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011 وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013 واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.



ولعب كين 435 مباراة مع توتنهام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 280 هدفًا وصنع 64 لزملائه في الفريق.



وفي مجمل مسيرته سجل هاري كين 307 هدفًا وصنع 80 في 514 مباراة لعبها.