سفير فنزويلا بالقاهرة يتسلم أفلام الإدارة العامة للسينما لعرضها

استقبل الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما، اليوم، السفير ويلمر بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالانفتاح والسعي للتعاون الثقافي خارجيا ونشر ثقافتنا المصرية وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

واتفق الثنائي على إقامة نادي سينما فينزويلي شهري في قصر السينما، وإقامة معرض فوتوغرافي في بلاتر القصر للحياة البدائية في فنزويلا. كما تسلم السفير مجموعة من الأفلام الدعائية والسياحية لمصر من الفنان تامر عبد المنعم، وأعلن أن الإدارة ستنفق على ترجمة الأفلام إلى اللغة الإسبانية وعرضها في شتى الأماكن في فنزويلا وعلى شاشات التلفزيون هناك، كخطوة من وزارة الثقافة للترويج عن الأماكن السياحية الساحرة في مصر.

تتضمن الأفلام فيلم "أبو سمبل" للمخرج عصام حلمي، و"سيوة" للمخرج أحمد البدري، و"نويبع" للمخرج عادل عوض، و"التجلي سانت كاترين" للمخرج عبد الله مرسي، و"طابا" و"دهب" للمخرج عبد الله مرسي، و"وادي الريان" للمخرج بهاء الدين مصطفى.

تُعَدُّ سفارة فنزويلا ثالث سفارات تتعاون مع الإدارة العامة للسينما بعد سفارتي إيطاليا والهند.