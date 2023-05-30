الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انتهاء فعاليات الجلسة الأولى من اجتماع "الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى من اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، حيث انتهى أعضاء المجلس من مناقشة جدول أعمال الاجتماع الـ 69 للمجلس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس الاعلى للثقافة ورؤساء الهيئات الثقافية والنقابات الفنية، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، التي بدأت فعالياتها في الثانية عشر ظهرًا.

يتناول الأعضاء الآن وجبة الغذاء، وبعد استراحة الغذاء، سيقوم أعضاء المجلس الاعلى للثقافة باعتماد نتيجة جائزة الدولة التشجيعية، وثم بعد ذلك سيجرى التصويت على اختيار الفائزين بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية.

وترشح لجائزة النيل فرع الآداب، المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى عبدالسلام عيد.

وفي فرع العلوم الاجتماعية، ترشح الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوى، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامى.

وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبدالدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون، ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة، والموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية، ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبدالله، المستشار عبدالمجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب الروائى حسن عبدالموجود، والناقد فتحى عبدالسميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنان من المرشحين.

ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، الدكتورة رانيا يحيى، السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنان من المرشحين.

أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية، فترشح لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.

أعضاء المجلس ألأعلى للثقافة الهيئات الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني الدولة التشجيعية المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة التشجيعية جائزة الدولة للتفوق جائزة النيل للمبدعين جائزة الدولة التقديرية جائزة النيل

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