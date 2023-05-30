السعيد: زيادة تغطية الصرف الصحى بالقرى من 20% إلى 90% بخطة عام 2023/2024

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاعات الإسكان والنقل والكهرباء والتنمية المحلية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبدالحليم، وكيل اللجنة، والسادة رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاسكان، موضحة أنه فيما يخص قطاع المرافق مستهدف نهو 73 مشروعًا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي 650 مشروعًا جاريًا العمل به، وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي من المستهدف نهو عدد 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء عدد 116 ألف وحدة، إلى جانب البدء في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة.

وحول مُستهدفات قطاع الإسكان في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أوضحت "السعيد" أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، إلى جانب مشروعات استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلًا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب التي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال انشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب.

وفيما يخص قطاع النقل، أشارت "السعيد" إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جودة الطرق) بمقدار 94 مركزًا، حيث تقدمت من المركز 122 عام 2013 إلى المركز 28 عام 2019، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 40%، موضحة الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع النقل، حيث يصل عدد مشروعات الهيئة العام للطرق والكباري بالخطة إلى 71 مشروعًا منها 38 مشروعًا مستهدف نهوها، وتستهدف الخطة الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خاصة بشبكة الطرق القومية بتكلفة كلية 16.6 مليار جنيه، منها مشروع محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالى، ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم، لافتة إلى مُستهدفات قطاع النقل في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 المتمثلة في مشروعات استكمال تطوير الطرق الرئيسة بعدد 164 طريقًا، ومشروعات استكمال تطوير محطات السكك الحديدية بعدد 116 محطة.

وفيما يتعلق بالـملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الكهرباء، أشارت "السعيد" إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والربط الكهربائي مع دول الجوار، التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم)، التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، إلى جانب أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق، موضحة أنه من المستهدف رفع مؤشر كفاءة إنتاج الكهرباء من 47.38% إلى 50.21% عام 2025 وذلك طبقًا لرؤية مصر 2030.

وحول برامج التنمية المحلية بالخطة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنفيذ عدد 4425 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 24.5 مليار جنيه، منوهة عن تطور الاستثمارات الحكومية للإدارة المحلية على مدار عشر سنوات حيث كانت عام 2014/2015 (6.75 مليار جنيه) ومن المستهدف أن تصل إلى (24.5 مليار جنيه) عام 23/2024.

وأوضحت "السعيد" أنه تم تحديث المنهجية الخاصة بالمعادلة التمويلية وتضمين مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات وذلك للمرة الأولى، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم لتحديد الحد الأدنى للزيادة السنوية، عدد السكان على مستوى القرية والمركز، مراعاة عدد الفقراء في كل مركز/ محافظة، المحافظات الحدودية، مشيرة إلى الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بقطاع التنمية المحلية والمتمثلة في برنامج تطوير منظومة الأمن والإطفاء والمرور، برنامج إنشاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، برنامج تطوير الكباري والأنفاق والمعديات، برنامج تحسين البيئة، برنامج رصف الطرق الداخلية في الاحياء والمراكز، برنامج مد وتدعيم شبكات كهرباء الداخلية في الاحياء والمراكز، مبادرة 100 مليون شجرة، إلى جانب انشاء وتطوير مجازر آلية، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، برنامج التنمية الاقتصادية (إنشاء تكتلات اقتصادية)، تنمية ريفية وحضرية (إنشاء مواقف وأسواق).

وتطرقت "السعيد" بالحديث إلى مُستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، والمتمثلة في استكمال إنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بعدد 332 مجمعًا، استكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، 97 موقفًا، 128 نقطة إطفاء، إلى جانب استكمال تطوير شبكة الطرق المحلية بعدد 1446 قرية.