السجن 5 سنوات لموظف اختلس أموال التأمينات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مساوية بالمبلغ؛ لاتهامه باختلاس مليون و120 ألفًا و950 جنيهًا من جهة عمله في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالزقازيق.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.



تعود أحداث القضية رقم 13305 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 1842 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة موظف بمنطقة تأمينات الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.



وتبين أن المتهم استولى على المبلغ المختلس واستخرج شيكات بمبالغ مالية في صورة مستحقات تأمينية متأخر صرفها لعدد 36 ملفا تأمينيا بأسماء أشخاص لا تربطهم أى صلة بأصحاب تلك الملفات، على الرغم من عدم استحقاق أصحاب تلك الملفات لأي مبالغ مالية متأخرة وانتظام صرف المعاشات لهم.