في اليوم العالمي لـ"التصلب اللويحي المتعدد".. أمراض أخرى تصيب الجهاز العصبى

يحتفل العالم اليوم ٣٠ مايو باليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد وهو أحد الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، والأمراض العصبية هي حالات تؤثر على جهازك العصبي، يشتمل الجهاز العصبي على الدماغ والحبل الشوكي بالإضافة إلى جميع الأعصاب التي تتفرع إلى باقي أجزاء الجسم، وهناك عدة أنواع مختلفة من أمراض الجهاز العصبي، ولكل منها أسباب مختلفة.

ويقدم “الدستور” في التقرير التالي قائمة بالأمراض المزمنة المختلفة التي تصيب الجهاز العصبى نقلا عن موقع healthline البريطاني.

ماهو الجهاز العصبي؟

الجهاز العصبي هو المسؤول عن إرسال الإشارات من الدماغ إلى باقي الجسم والعكس صحيح، فهو جهاز حيوي لتنظيم العديد من وظائف الجسم بالإضافة إلى معالجة مختلف العوامل الداخلية والبيئية والاستجابة لها.

بينما لدى الجسم جهاز عصبي واحد فقط، فإنه مقسم إلى جزأين مختلفين:

الجهاز العصبي المركزي:

ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي على المستوى الأساسي، ويأخذ المعلومات الداخلية والبيئية ويحللها ويستجيب لها فهو محور الاتصال الرئيسي للجسم.

الجهاز العصبي المحيطي:

يشمل الجهاز العصبي المحيطي باقي الأنسجة العصبية خارج الدماغ والحبل الشوكي و يساعد على نقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى باقي أجزاء الجسم والعكس صحيح و يتكون أيضًا من جزأين، وهما:

الجهاز العصبي الجسدي ويرسل إشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى عضلات الهيكل العظمي ، مما يسمح للجسم بالتفاعل مع الأشياء المحيطة به.

والجهاز العصبي اللاإرادي وهو يتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم والهضم.

ما هي أنواع أمراض الجهاز العصبي المختلفة؟

وفقًا للمكتبة الوطنية للطب فهناك أكثر من 600 مرض يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي يشار إلى هذه الأنواع من الأمراض أيضًا باسم الأمراض العصبية مثل السكتة الدماغية ومرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى والصداع النصفي.

إصابات الجهاز العصبي:

من الممكن أن يتأذى الجهاز العصبي و تحدث هذه الأنواع من الإصابات عادة بسبب أشياء مثل الحوادث أو الإصابات الرياضية أو أعمال العنف و تشمل إصابات الجهاز العصبي المركزي إصابات الدماغ الرضحية وإصابة الحبل الشوكي .

يمكن أن تؤدي إصابات الدماغ الرضحية إلى أعراض جسدية مثل:

دوخة.

صداع.

ضعف.

فقدان البصر.

النوبات.

فقدان الوعي.

يمكن أن يؤثر أيضًا في بعض الأحيان على الإدراك والذاكرة والمزاج.

يمكن أن تسبب إصابات الحبل الشوكي أعراضًا مثل:

ألم.

خدر ووخز.

ضعف العضلات أو الشلل.

ألم الاعتلال العصبي.

مرض الأوعية الدموية الدماغية:

يحدث مرض الأوعية الدموية الدماغية عندما يتأثر تدفق الدم إلى الدماغ و يمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك نزيف في الدماغ أو عندما لا يتلقى الدماغ ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين.

السكتة الدماغية:

هي نوع شائع من أمراض الأوعية الدموية الدماغية يمكن أن يحدث بسبب انقطاع تدفق الدم إلى منطقة من الدماغ ، مثل تجلط الدم ، أو عن طريق النزيف في الدماغ ويسمى السكتة الدماغية النزفية.

هناك أيضًا أنواع أخرى من أمراض الأوعية الدموية الدماغية تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

تشوهات الأوعية الدموية.

تضيق داخل الجمجمة ، تضيق الشرايين في الدماغ.

الأمراض العصبية التوليدية وتشمل:

مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

مرض الشلل الرعاش.

التصلب الجانبي الضموري.

اضطرابات الصداع وتكون بسبب الضغط وقلة النوم وإجهاد العين

استهلاك بعض الأطعمة أو المشروبات

تشمل الأمثلة على الأنواع الشائعة لاضطرابات الصداع ما يلي:

صداع نصفي

الصداع العنقودي

صداع التوتر

يمكن أن تكون اضطرابات الصداع أيضًا ثانوية ، مما يعني أنها تحدث بسبب حالة أخرى. بعض الأمثلة على أسباب اضطرابات الصداع الثانوية هي السكتة الدماغية وأورام المخ وإصابات الرأس.

اضطراب الصرع ونوباته:

الصرع هو حالة يعاني فيها المريض من نوبتان أو أكثر من النوبات غير المستثارة، تحدث النوبة عندما تكون هناك فترة من النشاط الكهربائي غير المنضبط في الدماغ عندما يحدث هذا ، يمكن أن يؤدي إلى حركات أو أفكار أو أحاسيس لا إرادية قد يفقد بعض الأشخاص أيضًا الوعي أو الوعي.

و سبب الصرع غير معروف في حالات أخرى ، قد تتطور الحالة بسبب عوامل معروفة مثل إصابات الدماغ الرضحية أو السكتة الدماغية أو ورم الدماغ.

أمراض مزيلة للميالين:

المايلين هو طبقة واقية تغطي الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي وفي الأمراض المزيلة للميالين ، يتلف الميالين مما يؤدي إلى أعراض مثل ضعف العضلات ، والأحاسيس غير العادية ، ومشاكل في الرؤية.

تشمل الأمثلة الأخرى لأمراض إزالة الميالين ما يلي:

التهاب النخاع المستعرض.

متلازمة غيلان باريه.

مرض سكري عصبي.

التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر.

اضطرابات طيف التهاب النخاع والعصب البصري.

الاضطرابات الوراثية.

وهناك بعض الأمراض العصبية الموروثة وأعراضها العامة ما يلي:

مرض هنتنغتون :

يتسبب مرض هنتنغتون في الانهيار التدريجي للخلايا العصبية في الدماغ ، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الإدراك والحركة والسلوك.

مرض شاركو ماري توث :

يتسبب مرض شاركو ماري توث في تلف الجهاز العصبي المحيطي ، مما يتسبب في ضعف العضلات وضمورها ومشاكل في المشي والحركة .

مرض ويلسون :

يتسبب مرض ويلسون في تراكم النحاس في الدماغ والأعضاء الأخرى ، مما يؤدي إلى مشاكل في التنسيق أو الحركة أو الكلام.

مرض تاي ساكس :

يحدث مرض تاي ساكس عندما تتراكم فائض من المواد الدهنية في الدماغ والأعصاب ، مما يتسبب في ضعف العضلات والنوبات وفقدان البصر والكلام.

رنح فريدريش :

يتسبب رنح فريدريش في تلف تدريجي للجهاز العصبي يؤدي إلى مشاكل في الحركة.

ضمور عضلات العمود الفقري :

ضمور عضلات العمود الفقري هو حالة وراثية لها عدة أنواع تتراوح في شدتها يمكن أن يسبب ضعفًا في العضلات بسبب تلف الأعصاب الشوكية.

ويمكن أيضا للالتهابات أن تؤثر على الجهاز العصبى وتصيبه بامراض وتحدث العدوى عن طريق كائنات مسببة للأمراض

وتعتمد الأعراض المحددة على العدوى التي اصيب بها الشخص فغالبًا ما تسبب مسببات أمراض الجهاز العصبي التهاب السحايا أو التهاب الدماغ لكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل عصبية أخرى مثل:

البكتيريا العقدية الرئوية.

البكتيريا النيسرية السحائية.

البكتيريا المستدمية النزلية.

البكتيريا المتفطرة السلية.

بكتيريا بوريليا بورجدورفيري.

بكتيريا اللولبية الشاحبة والتي تسبب مرض الزهري.

داء الكلب.

فيروس التهاب الدماغ الياباني.

فيروس غرب النيل.

فيروس النكاف.

فيروس العوز المناعي البشري.

فيروس الهربس البسيط 1 و 2 ، اللذين يسببان الهربس الفموي والتناسلي.

فيروس الحماق النطاقي الذي يسبب جدري الماء والهربس النطاقي.

الفيروس المضخم للخلايا ، وهو سبب رئيسي لفقدان السمع.

هناك أيضا نوع جديد من السرطان يسمى سرطان الجهاز العصبى واعراضه:

صداع.

ضعف أو تنميل.

مشاكل في الرؤية والسمع والكلام.

تغيرات في الشخصية أو السلوك أو المزاج.

صعوبة في الحركة.

النوبات.

يمكن أن يكون سرطان الجهاز العصبي أساسيًا أو ثانويًا.

بعض الحالات الخلقية:

الحالات الخلقية للجهاز العصبي هي الحالات التي ولد بها الإنسان وتحدث بسبب المشاكل التي تحدث أثناء التطور في الرحم وأكثرها انتشارا هي عيوب الأنبوب العصبي ويحدث هذا عندما لا يتم إغلاق الأنبوب العصبي ، وهو مقدمة للجهاز العصبي المركزي ، بشكل صحيح في وقت مبكر من التطور.

ويمكن أن تؤدي عيوب الأنبوب العصبي إلى مشاكل جسدية وفكرية من أمثلة عيوب الأنبوب العصبي السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ .

تشمل الأمثلة الأخرى للحالات الخلقية التي تؤثر على الجهاز العصبي ما يلي:

صغر الرأس عندما يكون الرأس أصغر من المعتاد.

ضخامة الدماغ عندما يكون دماغك أكبر من الطبيعي.

خلل التنسج القشري البؤري وهو حالة خلقية تؤثر على العقل.

متى تتم زيارة الطبيب:

يمكن أن تختلف أعراض الأمراض العصبية بشكل كبير لكن من المهم مراجعة الطبيب أو إذا كانت هناك أعراض مثل:

صداع مستمر أو متكرر.

ألم مزمن.

خدر أو وخز لا يزول.

ضعف دائم في العضلات.

الدوخة التي تعود باستمرار.

صعوبات في الحركة مثل الهزات أو صعوبة المشي أو ارتعاش العضلات.

التغييرات في الذاكرة أو التفكير أو الحالة المزاجية التي تبدأ في تعطيل الحياة اليومية.

صداع يأتي فجأة وشديد.

صداع شديد يحدث مع الحمى وتيبس الرقبة.

مشاكل مفاجئة في الرؤية.

ضعف أو تنميل مفاجئ ، خاصة عندما يؤثر على جانب واحد فقط من الجسم.

نوبة لأول مرة.

إصابة في الراس.