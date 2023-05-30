الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة نجل شقيق برلمانى قتل شابا فى السلام للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، نجل شقيق برلماني، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل شاب لارتباطه بصديقته.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمن بقسم شرطة السلام، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثمان بأحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "أ. ع"، 19 سنة، مصابة بطعنة نافذة في القلب.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة "ن. أ"، 22 سنة، وأن السبب خلاف على فتاة بين الشابين يريدان الارتباط بها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

محكمة الجنايات السلام برلماني شقيق نجل الدائرة شاب

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