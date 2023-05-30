وزير الكهرباء يبحث مع "CTGI" الصينية سبل التعاون بإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء لـZhang Kaihong نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية، والتي أثبتت موثوقيتها والدور الكبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة.

واستعرض شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 وهناك اهتمام بالوصول الى هذه النسبة قبل 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي، مستعرضا ما تم من إجراءات لاتمام خط الربط مع أوروبا للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير على اهتمام القطاع بمشروعات الضخ والتخزين، مرحبا بالتعاون مع شركة CTGI فى مختلف مجالات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المحلية والضخ والتخزين والمحطات الشمسية العائمة.

من جهته، أشاد نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ،واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد على رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والضخ والتخزين واهتمامهم الكامل لضخ استثمارتهم على أرض مصر.

كما أشاد بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة المتجددة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة، أيضا بعمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير شبكتى النقل والتوزيع.

وأعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي يوليه للتعاون مع مصر التي تعد بوابة للدخول إلى القارة الإفريقية.