"مياه أسيوط" تستقبل فريق الوكالة الأمريكية لاستلام مشروع درنكة والمعمل المركزي

استقبل المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونادر مكرم وأحمد القوسي بالإدارة الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسؤولى المكتب الاستشاري "تترا تك" ومسئولى الشركة وذلك لمناقشة مشروع استلام الصرف صحي بدرنكة والمعمل المركزي بعد انتهاء التدريبات الخاصة به.

وصرح المهندس علي الشرقاوي ، أنه تم خلال العرض تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل، وتطبيق منظومة خفض فاقد المياه DMZ، وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.

وأشار "الشرقاوي" إلى تطبيق برنامج ماكسيمو والذي يستخدم لإدارة الأصول هذا بالاضافة الى تناول دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مجال ترشيد الطاقة و تقليل المياه غير المحاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الأيزو.

كما تفقد الفريق مركز التدريب بمركز الخدمات، والمجهز على أحدث طراز والمدعم بأحدث التقنيات والتكنولوجيات، بتدعيم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار "الشرقاوي"، إلى استقطاب أكفأ الخبراء والمتدربين للارتقاء بالمستوى المهني و المعرفي للعاملين، و تبادل الخبرات مع الشركات التابعة الأخرى تحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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